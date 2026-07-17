Changlin Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Changlin Company lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,29 CNY gegenüber 0,270 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,29 Milliarden CNY – ein Plus von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Changlin Company 29,45 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at