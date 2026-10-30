|
30.10.2026 06:31:28
Changlin Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Changlin Company gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,36 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Changlin Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 37,28 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,32 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.