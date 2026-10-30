Changlin Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Changlin Company gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,36 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Changlin Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 37,28 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,32 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at