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12.11.2026 06:31:28
Changs Ascending Enterprise legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Changs Ascending Enterprise hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,690 TWD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,2 Millionen TWD – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,2 Millionen TWD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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