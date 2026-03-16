Changs Ascending Enterprise: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Changs Ascending Enterprise hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,280 TWD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 107,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,9 Millionen TWD umgesetzt, gegenüber 89,8 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,920 TWD. Im letzten Jahr hatte Changs Ascending Enterprise einen Gewinn von -1,540 TWD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 596,93 Millionen TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Changs Ascending Enterprise 176,69 Millionen TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at