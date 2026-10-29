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29.10.2026 06:31:29
Changshu Automotive Trim gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Changshu Automotive Trim hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Changshu Automotive Trim hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,77 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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