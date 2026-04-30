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30.04.2026 06:31:29
Changshu Automotive Trim hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Changshu Automotive Trim präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Changshu Automotive Trim ein EPS von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Changshu Automotive Trim im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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