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23.04.2026 06:31:29
Changshu Automotive Trim legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Changshu Automotive Trim präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite standen 2,44 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,93 Milliarden CNY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,940 CNY. Im Vorjahr hatte Changshu Automotive Trim 1,12 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Changshu Automotive Trim mit einem Umsatz von insgesamt 7,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,53 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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