Changshu Automotive Trim stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Changshu Automotive Trim ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Changshu Automotive Trim die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at