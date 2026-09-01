01.09.2026 06:31:29

Changshu Automotive Trim zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Changshu Automotive Trim hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Changshu Automotive Trim im vergangenen Quartal 1,82 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Changshu Automotive Trim 1,44 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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