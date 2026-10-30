Changshu Fengfan Power Equipment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Changshu Fengfan Power Equipment hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,010 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 714,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 696,1 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at