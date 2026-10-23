Changyu A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Changyu A lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Changyu A im vergangenen Quartal 590,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Changyu A 425,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at