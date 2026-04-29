Changzhou Aohong Electronics A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Changzhou Aohong Electronics A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Aohong Electronics A 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 358,8 Millionen CNY – ein Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Changzhou Aohong Electronics A 338,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at