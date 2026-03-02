Changzhou Fusion New Material A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Changzhou Fusion New Material A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,61 Prozent auf 1,85 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,66 Milliarden CNY gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 1,77 CNY. Im Vorjahr waren ebenfalls 1,77 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,49 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,48 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 15,56 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at