Changzhou Fusion New Material A legte Quartalsergebnis vor

Changzhou Fusion New Material A ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Changzhou Fusion New Material A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Fusion New Material A 0,520 CNY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,21 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,06 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at