Changzhou Fusion New Material A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Changzhou Fusion New Material A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,42 CNY gegenüber 0,250 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Changzhou Fusion New Material A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,23 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at