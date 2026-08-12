Changzhou Galaxy Century Microelectronics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Changzhou Galaxy Century Microelectronics A hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changzhou Galaxy Century Microelectronics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 344,1 Millionen CNY im Vergleich zu 258,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at