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21.10.2026 06:31:29
Changzhou Galaxy Century Microelectronics A legte Quartalsergebnis vor
Changzhou Galaxy Century Microelectronics A präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,77 Prozent auf 399,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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