Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 58,3 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at