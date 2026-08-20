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20.08.2026 06:31:29
Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 66,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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