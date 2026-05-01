Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A 0,100 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 74,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A 61,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at