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01.05.2026 06:31:29
Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A 0,100 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 74,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A 61,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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