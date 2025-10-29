Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 72,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A 60,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at