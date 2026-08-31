Changzhou Shenli Electrical Machine A legte Quartalsergebnis vor

Changzhou Shenli Electrical Machine A hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Changzhou Shenli Electrical Machine A 424,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 400,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at