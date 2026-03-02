Changzhou Shichuang Energy A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Changzhou Shichuang Energy A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Changzhou Shichuang Energy A ein Ergebnis je Aktie von -0,340 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 313,2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 254,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,850 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,630 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 43,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 710,19 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,800 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 1,35 Milliarden CNY gerechnet.

