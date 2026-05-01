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01.05.2026 06:31:29
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems ein EPS von 1,14 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,09 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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