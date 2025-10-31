Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems legte Quartalsergebnis vor

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,65 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY sowie einen Umsatz von 4,17 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at