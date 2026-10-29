Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,53 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,61 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems 3,95 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at