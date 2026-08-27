Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems einen Gewinn von 1,35 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,70 Prozent auf 3,45 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems 3,66 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at