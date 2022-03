Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems hat am 26.03.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,872 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,05 Prozent zurück. Hier wurden 1,98 Milliarden CNY gegenüber 2,57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,872 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,98 Milliarden CNY erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,81 CNY gegenüber 4,20 CNY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,06 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,32 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,97 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 8,22 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

