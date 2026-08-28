Chaozhou Three-Circle (Group): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chaozhou Three-Circle (Group) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 4,31 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chaozhou Three-Circle (Group) 2,50 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at