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30.10.2026 06:31:28
Chaozhou Three-Circle (Group): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chaozhou Three-Circle (Group) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Chaozhou Three-Circle (Group) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 128,54 Prozent auf 753,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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