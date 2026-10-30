Chaozhou Three-Circle (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chaozhou Three-Circle (Group) ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chaozhou Three-Circle (Group) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 129,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,91 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 2,58 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at