CHAR Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CHAR Technologies hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at