CHAR Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CHAR Technologies hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,6 Millionen CAD gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at