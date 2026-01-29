29.01.2026 06:31:29

CHAR Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHAR Technologies präsentierte in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 CAD gegenüber -0,020 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen CAD, gegenüber 0,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,0 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,080 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Millionen CAD – eine Minderung um 30,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,16 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

