CHAR Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHAR Technologies hat sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CHAR Technologies 0,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at