Chardan NexTech Acquisition 2 legte Quartalsergebnis vor

Chardan NexTech Acquisition 2 äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at