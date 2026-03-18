Chardan NexTech Acquisition 2: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chardan NexTech Acquisition 2 hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Chardan NexTech Acquisition 2 hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 14,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,890 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 14,800 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -59,150 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chardan NexTech Acquisition 2 im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,63 Millionen USD. Im Vorjahr waren 50,65 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at