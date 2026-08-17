Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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17.08.2026 11:55:00
Charge 7? Google-Werbung zeigt möglicherweise unangekündigten Fitness-Tracker
In Werbeanzeigen für die Pixel-11-Reihe ist ein unbekannter Fitness-Tracker zu sehen. Handelt es sich um den Fitbit Charge 7 oder einen KI-Fehler?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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