ChargePanel Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ChargePanel Registered hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ChargePanel Registered ein EPS von -0,070 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,8 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 91,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at