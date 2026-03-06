ChargePoint gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ChargePoint stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -9,410 USD. Im Vorjahr waren -12,800 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ChargePoint mit einem Umsatz von insgesamt 411,22 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,08 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -1,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at