ChargePoint: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ChargePoint hat am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at