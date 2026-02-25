|
25.02.2026 06:31:29
Charisma Energy Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Charisma Energy Services hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Charisma Energy Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,3 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel waren 2,6 Millionen SGD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,350 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte Charisma Energy Services ein EPS von -0,120 SGD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 17,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,61 Millionen SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,21 Millionen SGD umgesetzt.
