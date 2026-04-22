Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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22.04.2026 07:07:39
Charities deal with impact of higher fuel prices
Ferrying items has been made more difficult by fuel price increases of 35%, one charity says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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