13.11.2025 06:31:28
CHARLE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CHARLE hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 17,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CHARLE ein Ergebnis je Aktie von -6,030 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
