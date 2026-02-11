CHARLE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CHARLE veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 161,79 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat CHARLE mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at