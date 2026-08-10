CHARLE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CHARLE hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,730 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,03 Prozent auf 2,77 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at