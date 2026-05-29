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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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29.05.2026 07:30:06
Charles Goodhart: ‘Demography is going to make life worse and worse and worse’
The leading economist warns that fiscal pressures will constrain independent monetary policyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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