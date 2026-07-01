Transition Aktie

Transition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8

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01.07.2026 19:16:02

Charles H. Townsend Dies at 82; Led Condé Nast During Digital Transition

By 2016, when he retired from the parent company of glossy magazines like Vogue, Vanity Fair and The New Yorker, print was seriously struggling.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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