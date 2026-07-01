Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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01.07.2026 19:16:02
Charles H. Townsend Dies at 82; Led Condé Nast During Digital Transition
By 2016, when he retired from the parent company of glossy magazines like Vogue, Vanity Fair and The New Yorker, print was seriously struggling.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Transition
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17.06.26
|The electric vehicle transition gets heavy (Financial Times)
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17.06.26
|The electric vehicle transition gets heavy (Financial Times)
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29.05.26
|Urgent clarity on policy needed on the energy transition (Financial Times)
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29.05.26