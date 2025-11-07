Charles River Laboratories International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Charles River Laboratories International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Charles River Laboratories International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Charles River Laboratories International 1,00 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at