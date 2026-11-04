Charles River Laboratories International Inc. Announces Advance In Q3 Income

(RTTNews) - Charles River Laboratories International Inc. (CRL) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $333.067 million, or $6.86 per share. This compares with $54.422 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, Charles River Laboratories International Inc. reported adjusted earnings of $150.128 million or $3.09 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.1% to $982.732 million from $1.004 billion last year.

Charles River Laboratories International Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $333.067 Mln. vs. $54.422 Mln. last year. -EPS: $6.86 vs. $1.10 last year. -Revenue: $982.732 Mln vs. $1.004 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.35 To $ 1.55 Full year revenue guidance: 1.5 %